La frase que resume el miedo de los padres tras el violento accidente la calle Guitarrista Fortea de Castelló: “Si llega a pasar media hora más tarde…”

Los vecinos de la zona cercana a la calle Guitarrista Fortea de Castelló no se han quitado de encima todavía el susto que les ha provocado el accidente que ha sucedido en la mañana de este lunes, cuando una conductora que salía del garaje donde aparca su coche ha perdido el control y ha embestido a un turismo y a una motocicleta, antes de chocar con la fachada de un negocio y quedarse estampado en la persiana metálica.

La imagen de cómo ha quedado la fachada de la tienda después del accidente. / Mediterráneo

Aunque no ha habido que lamentar daños personales en este incidente, la colisión ha generado interés y preocupación, ya no solo entre los residentes en la calle, sino entre los padres y las madres de alumnos que asisten a clase a algunos de los centros que se encuentran en las inmediaciones. Cerca de Guitarrista Fortea, se encuentran los colegios públicos Pintor Castell, Carles Salvador y Censal, así como el concertado Madre Vedruna.

Hora punta en los colegios

Los hechos han ocurrido sobre las 8.10 horas de esta mañana y padres han señalado que "era hora punta de entrada en los coles". Además, han añadido que "si llega a suceder media hora más tarde, podría haber pasado una desgracia". También han comentado algunos progenitores que "no ha pasado una desgracia porque Dios no ha querido".

La Policía Local de Castelló ha actuado, después de que se produjera el choque. / Mediterráneo

Al parecer, la mujer, en lugar de frenar, ha acelerado y ha perdido el control de su automóvil por lo que no ha podido impedir el accidente. En la puerta del CEIP Pintor Castell, los padres y las madres han comentado el suceso, mientras esperaban la salida de sus hijos. "Ha sido una historia surrealista. Se ha llevado por delante la moto y el coche, iba a toda velocidad", ha comentado un padre.

El mismo hombre ha comentado que "se ve que se le ha quedado atrapada una sandalia en el acelerador y, por eso, no ha podido parar". Otro padre ha señalado que "lo he visto al pasar y la verdad que la imagen en la fachada de la tienda impresiona".

"Se ha estampado"

Una de las conversaciones más habituales a la salida de clase, por parte de las personas presentes, ha sido conocer las causas del choque. "El coche se ha estampado contra el negocio", ha señalado una de las personas con las que ha hablado Mediterráneo en el Pintor Castell. Además, otra de las madres presentes ha pedido que "haya más precaución. Si pasan los niños, puede pasar cualquier cosa".

El coche siniestrado se ha levado por delante a otro turismo. / Mediterráneo

Sin embargo, a pesar de este aparatoso accidente en Castelló, los padres y los abuelos que recogían a sus hijos y nietos no se han mostrado preocupados por el tráfico que pasa cada día por la zona. "Son cosas que pasan, pero por aquí tienes dos semáforos y hay muchos coches aparcados en doble fila, cuando salen los niños. No hay demasiado riesgo", ha apuntado una de las abuelas que esperaba que su nieta acabara de clase.