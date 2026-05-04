Detienen de nuevo a un hombre en Orpesa por conducir ebrio y triplicar la tasa de alcohol

La Policía Local de Orpesa ha detenido a un hombre por conducir ebrio. Esta persona ya fue detenida la pasada semana también por manejar su coche borracho, por lo que fue parado por los agentes y se le realizó una prueba de alcoholemia que dio positivo. Por eso, se le retiró su permiso de conducir por parte del juzgado.

Sin embargo, el hombre no ha aprendido la lección, ya que la Policía Local ha vuelto a detenerle al volante de su vehículo solo unos días después de este primer incidente. En este caso, el conductor triplicaba la tasa de alcohol permitida, con lo que ponía en grave riesgo la seguridad del tráfico.

Seguridad vial

Por ello, se le investiga por dos delitos contra la seguridad vial. Desde su perfil de Facebook, la Policía de Orpesa reclama tolerancia cero ante este tipo de conductas.

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