Susto en Castelló: violento accidente en la calle Guitarrista Fortea

Un violento accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la calle Guitarrista Fortea de Castelló y ha causado graves daños en un comercio y en un vehículo que estaba aparacado.

Mapa que muestra la localización del accidente en la calle Guitarrista Fortea.

El siniestro se ha producido sobre las 8.10 horas cuando, según testigos, a una conductora que salía de un garaje se le ha quedado enganchado el acelerador y ha impactado contra un vehículo, un banco de la acera, una moto y un comercio, cuya entrada ha quedado destrozada.

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Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.