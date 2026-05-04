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Susto en Castelló: violento accidente en la calle Guitarrista Fortea

Un vehículo ha impactado contra un comercio al salir de un garaje

Accidente en Castelló

Accidente en Castelló

Redacción Mediterráneo

Aitor Tezanos

Miguel Agost

Castellón

Un violento accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la calle Guitarrista Fortea de Castelló y ha causado graves daños en un comercio y en un vehículo que estaba aparacado.

Mapa que muestra la localización del accidente en la calle Guitarrista Fortea.

El siniestro se ha producido sobre las 8.10 horas cuando, según testigos, a una conductora que salía de un garaje se le ha quedado enganchado el acelerador y ha impactado contra un vehículo, un banco de la acera, una moto y un comercio, cuya entrada ha quedado destrozada.

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Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.

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