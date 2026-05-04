Susto en Castelló: violento accidente en la calle Guitarrista Fortea
Un vehículo ha impactado contra un comercio al salir de un garaje
Castellón
Un violento accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la calle Guitarrista Fortea de Castelló y ha causado graves daños en un comercio y en un vehículo que estaba aparacado.
El siniestro se ha producido sobre las 8.10 horas cuando, según testigos, a una conductora que salía de un garaje se le ha quedado enganchado el acelerador y ha impactado contra un vehículo, un banco de la acera, una moto y un comercio, cuya entrada ha quedado destrozada.
Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.
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