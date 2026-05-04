Tensión en un comercio de Castelló: robo con arma blanca, trabajadores heridos y dos detenidos

La Policía Local de Castelló ha detenido a dos varones, de 18 y 15 años, como presuntos autores de un robo con violencia en un comercio de la avenida de Valencia.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:30 horas del sábado, cuando uno de ellos amenazó con un arma blanca a un empleado del establecimiento y sustrajo varios productos.

Como consecuencia del suceso, los trabajadores resultaron con lesiones leves.

Los sospechosos fueron localizados en la carretera de Almassora y detenidos. El mayor de edad ha pasado a disposición judicial, mientras que el menor ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Dos aparatosos accidentes en menos de 48 horas

Castelló también ha registrado dos accidentes de tráfico que han llamado la atención de los vecinos por su aparatosidad y por las circunstancias que los rodearon.

Consecuencias de conducir ebrio

El primer incidente tuvo lugar el sábado a las 7.40 horas en el acceso a la Universitat Jaume I, dónde un conductor ebrio perdió el control de su vehículo y acabó empotrado contra la emblemática rotonda de los cubos causando daños "de consideración", según informó la Policía Local.

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El vehículo, empotrado contra la rotonda dañada en Castelló. / Policía Local

El segundo accidente se ha producido a primera hora de la mañana del lunes, en la calle Guitarrista Fortea de Castelló. Este incidente ha sido especialmente violento por la forma en la que han quedado los vehículos tras la colisión. Según la Policía Local de Castelló, la conductora salía del garaje y en lugar de frenar ha acelerado, causando un impacto contra un coche, una moto, el banco de la acera y contra la fachada de un comercio, la cual ha quedado destrozada.