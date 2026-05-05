Dos incendios, ninguna conclusión: la Guardia Civil sigue investigando los fuegos de Onda

La Guardia Civil de Castellón ha confirmado que las investigaciones sobre el origen los dos incendios en Onda que se produjeron el domingo 26 de abril y el lunes de la semana pasada, respectivamente, en sendas fábricas de la localidad siguen abiertas y todavía no hay conclusiones. Así lo ha afirmado la Benemérita a preguntas del periódico Mediterráneo.

El primero de los fuegos se decretó en la planta de reciclaje de Reciplasa en Onda, en la madrugada del domingo, y obligó al desalojo preventivo de diversas viviendas en la partida Bovalar por posible afección de humo.

En una fábrica de palets

Por su parte, en la madrugada del lunes, se declaró un incendio en una fábrica de palets de Onda que se extendió a la campa exterior de un desguace de coches. Las llamas devoraron por completo las instalaciones de la empresa y afectaron a numerosos vehículos en el desguace.

El fuego afectó a las instalaciones de la planta de reciclaje que tiene Reciplasa en Onda. / SIAB

Hasta cuatro dotaciones de bomberos del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat y dos autobombas participaron en los trabajos de extinción de las llamas en la planta de Reciplasa. Por su parte, en el otro fuego desarrollaron el servicio dos unidades de bomberos, dos unidades de mando y una unidad de jefatura, con camión nodriza articulado de 35.000 litros de capacidad.

Por ahora, se mantienen abiertas todas las posibilidades para explicar el origen de ambas combustiones. Las causas que provocaron ambos fuegos, con unas pocas horas de diferencia, pueden ser numerosas, desde que fueran provocados hasta que se iniciaran de manera accidental.