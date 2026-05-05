Otro incendio en una planta de reciclaje en Castellón: ahora en Cervera del Maestre
El fuego se ha originado sobre las 9.00 horas y está muy localizado en la parte superior de una masa de material almacenado en la nave
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón trabaja desde esta mañana en la extinción de un pequeño incendio declarado en una planta de reciclaje de Cervera del Maestre, en la comarca del Baix Maestrat. De nuevo el fuego ha afecatado en una empresa de estas características, como el que sufrió la planta de reciclaje de Onda hace una semana, en el que hubo dos noches de gran trabajo por parte de decenas de efectivos de bomberos
En esta ocasión, el aviso se ha recibido sobre las 9.00 horas, según la información difundida por el propio Consorcio Provincial de Bomberos a través de X (antiguo Twitter). Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque Baix Maestrat.
Fuego muy localizado
En una actualización posterior, publicada unas dos horas después del aviso, el Consorcio ha indicado que el incendio está muy localizado en la parte superior de una masa de material almacenado para su tratamiento en el interior de una nave.
El fuego permanece contenido en ese punto, aunque los efectivos continúan trabajando en colaboración con personal de la empresa para rebajar la temperatura mientras se retira material hasta localizar el foco del incendio y extinguirlo por completo.
Por el momento, no se ha informado de daños personales.
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