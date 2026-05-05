“Me puso la navaja en el cuello, le cogí la muñeca y le di un puñetazo”: el relato del dependiente atracado en un bazar de Castelló

“Me puso la navaja en el cuello, le cogí la muñeca y le di un puñetazo”. Juanito, el dependiente del bazar Media Luna, ubicado en la avenida Valencia de Castelló, a la altura de la plaza Libertad, habla con normalidad e incluso se ríe al recordar el robo que sufrió el pasado sábado en su negocio.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas cuando, según explica Juanito, se encontraba detrás del mostrador y acompañado por su madre, que es la gerente del bazar. Entonces, entró un joven que “vino a robar una navaja”. El chico se marchó con el arma blanca y regresó a los pocos minutos. En ese momento, el atracador “me puso la navaja en el cuello”, pero Juanito no se arredró y actuó para demostrar al joven que no se iba a dejar robar tan fácilmente.

Juanito, el dependiente del baza Media Luna, junto a su madre que es la propietaria del mismo. / Manolo Nebot

Su madre entró detrás del mostrador para ayudar a su hijo y, entre los dos, reducir al atacante. Durante la lucha entre los propietarios del negocio y el asaltante, otro joven entró para avisar a su compinche de que se aproximaba la Policía Local, por lo que ambos huyeron del local. “Entonces llamamos a la Policía y ya está”, afirma Juanito que, en ningún momento, expresa que hubiese temido por su vida durante el suceso.

"A mí me pareció divertido"

“Mi madre sí que se asustó, pero a mí me pareció divertido”, asegura el joven dependiente del bazar Media Luna. Además, no tiene reparo en mostrar las heridas causadas por la navaja que blandió el atacante. “Sí, solo he sufrido un corte en la muñeca”, afirma, mientras lo muestra con orgullo.

El intento de robo se produjo este sábado en el interior del negocio. / Manolo Nebot

Según explicó la Policía Local de Castelló, los agentes se personaron rápidamente en la tienda y recabaron información sobre las características de los presuntos autores, iniciando de inmediato un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones. El atacante, afirman desde la Policía, se llevó diversos productos antes de huir del lugar. Aparte, señalan que solo hubo que lamentar heridas leves en los empleados del establecimiento de la avenida Valencia.

En la carretera Almassora

Los efectivos policiales iniciaron un dispositivo para encontrar a los sospechosos. Así, fueron localizados en la carretera Almassora, donde fueron detenidos por un delito de robo con violencia e intimidación, L.L.L., de 18 años, y J.A.A.G., de 15 años. Los agentes comprobaron que coincidían plenamente con la descripción facilitada y procedieron a la detención de ambos por los hechos descritos anteriormente.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, donde quedaron a disposición judicial, en el caso del mayor de edad, y de la Fiscalía de Menores, en el caso del menor.

Rapidez y eficacia

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, agradece la rápida y eficaz actuación de los agentes, destacando “su profesionalidad, coordinación y capacidad de respuesta”. En este sentido, puso en valor “el trabajo diario que realiza la Policía Local para proteger a la ciudadanía y atender con inmediatez cualquier incidencia”.

El edil del Ayuntamiento de Castelló subraya que “desde la Policía Local se va a seguir trabajando con firmeza para perseguir este tipo de prácticas delictivas”. Además, Ortolá remarca que “no se va a bajar la guardia ante hechos que afectan directamente a la seguridad de vecinos y comerciantes”. El concejal de Seguridad y Emergencias añade que el objetivo es “reforzar la prevención y seguir colaborando con el resto de cuerpos de seguridad para garantizar la tranquilidad en todos los barrios de la ciudad de Castelló”.