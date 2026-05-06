Cae con su patinete y termina en el Hospital General con una herida en la cabeza en Castelló

Un hombre ha resultado herido este miércoles al caer con su patinete mientras circulaba por el carril bici que hay en un acceso a la carretera CV-10, en el término municipal de Castelló, según han informado a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El incidente se ha producido cerca de la antigua nave de Marie Claire en Borriol, y hasta allí han acudido sanitarios para atender al varón, que presentaba una herida en la cabeza por la cual ha precisado mayor atención.

Atendiendo a la particularidad de sus lesiones, el hombre ha sido trasladado por la ambulancia al Hospital General de Castelló, donde se le proporcionarán más cuidados.

El accidente, cuyas causas se desconocen, ha ocurrido sobre las 16.10 horas, de acuerdo con las fuentes, en el kilómetro 19 de la CV-10.