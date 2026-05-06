Una educadora social resulta herida con arma blanca por una adolescente en Burriana

El Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (Coeescv) ha denunciado este miércoles que una chica adolescente ha atacado en Burriana a la educadora social que estaba tratando de realizar su labor profesional con ella.

Según el comunicado de los educadores sociales valencianos, la educadora había acudido a localizar a esta adolescente, que había abandonado el hogar sin permiso. La educadora encontró a la menor de edad, pero cuando esta se percató, sacó un arma blanca y la agredió con ella.

De la Fundación Antonio Moreno

La profesional agredida es trabajadora de la Fundación Antonio Moreno de la localidad de la Plana Baixa y se encuentra herida, pero su vida no corre peligro.

"Este grave suceso vuelve a poner en evidencia la precariedad de medios, la falta de recursos suficientes y las condiciones de riesgo con las que trabajan muchas profesionales del sector social. La violencia hacia las y los profesionales no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema tensionado y desbordado", han indicado desde Coeescv.

Exigen medidas urgentes

Llaman además a "no normalizar las agresiones como parte del trabajo" y exigen "medidas urgentes, refuerzo de plantillas, ratios adecuadas y garantías reales de seguridad".

Otra agresión, aunque de tipo totalmente diferente, se reportó el martes también en Burriana, cuando un joven denunció a Mediterráneo que sufrió un ataque homófobo por un hombre frente a su casa.