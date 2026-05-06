Varios heridos y detenidos en una disputa entre dos grupos de jóvenes en Almassora

Una pelea entre dos grupos de jóvenes se ha saldado este miércoles en Almassora con varias personas heridas y diversos de los involucrados detenidos por la Guardia Civil, según han confirmado a Mediterráneo fuentes del Instituto Armado.

La Benemérita no ha especificado la cantidad de lesionados y arrestados por estos hechos, ni tampoco sus edades. Tan solo han indicado que se ha habierto este mismo miércoles una investigación para esclarecer lo sucedido y cuál ha sido el detonante que ha llevado a que se agredieran mutuamente (y con qué tipo de armas), si ha sido algo improvisado o habían quedado para llevar a cabo una pelea.

"Han llegado corriendo a la gasolinera"

Testigos presenciales han explicado a este diario cómo se rompía la tranquilidad de las primeras horas de la tarde en uno de los polígonos industriales de la localidad almassorina. Los jóvenes han llegado corriendo desde el acceso a Almassora desde Vila-real, en lo que todavía es la CV-1870 antes de convertirse en la calle San Jaime.

Precisamente en ese punto se encuentra una gasolinera con una gran explanada junto a los lavaderos de coches, que han aprovechado los jóvenes para instalar su disputa allí, lo cual ha alarmado a los presentes.

Sheila, empleada de la estación de servicio, se encontraba trabajando cuando los ha visto a todos correr hacia la explanada de su lugar de trabajo. «Han pasado de repente más de diez personas corriendo desde la carretera que viene de Vila-real. Luego he salido y ya las he visto separadas por las autoridades», ha indicado Sheila. Ocurrió alrededor de las 16.00 horas. Otro trabajador de una empresa cercana, Ricardo, coincide en haber visto «a los grupos ya separados, cuando los estaban interrogando».

Actuación policial

La rápida actuación policial ha posibilitado que la tarde no acabase en una tragedia mayor, pues tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Almassora han acudido con varias patrullas al lugar para dispersar a los involucrados en la pelea.

Vídeos a los que ha tenido acceso este rotativo muestran que, efectivamente, las dos policías se han repartido para contener a los grupos de chicos, de edades muy tempranas, pero entre los que de momento no hay confirmada la presencia de algún menor envuelto en el asunto.