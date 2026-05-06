Pillada in fraganti: La Policía Local de Castelló detiene a una mujer buscada por la justicia mientras robaba en un comercio de la Calle Enmedio
La sospechosa, de 50 años, tenía en vigor una orden de búsqueda y personación de un juzgado de Ferrol tras ser identificada por una patrulla en pleno centro
Una patrulla de la Policía Local de Castelló (PLCS) que realizaba labores de vigilancia preventiva en el centro de la ciudad ha protagonizado una detención inesperada este miércoles. Los hechos han ocurrido alrededor de las 12:05 h en la calle Enmedio, una de las principales arterias comerciales de la capital de la Plana, cuando los agentes recibieron un aviso urgente del Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE).
La alerta comunicaba que una mujer había sido detectada intentando sustraer varios objetos en un establecimiento de la zona. Gracias a la rápida descripción facilitada por el personal del comercio y las cámaras de seguridad, los agentes desplegados en el sector iniciaron una batida por las inmediaciones, logrando interceptar a la sospechosa apenas unos minutos después en la confluencia con la calle Colón.
Lo que inicialmente parecía una intervención rutinaria por un intento de hurto dio un giro sorprendente al proceder a la identificación de la implicada. Al consultar las bases de datos policiales, los agentes comprobaron que sobre L.G.M., de 50 años de edad, pesaba una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol (A Coruña).
Ante la vigencia de esta requisitoria judicial, la patrulla procedió de inmediato a la detención de la mujer. Tras informarle de sus derechos, la arrestada fue trasladada a las dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, donde se han instruido las diligencias correspondientes antes de su inminente puesta a disposición del juzgado que reclamaba su presencia.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- El nuevo templo de la música techno que abrirá en Castellón: Todos los detalles
- Una empresa vinculada a un jugador de la Premier League resucitará una conocida discoteca de Castellón
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló
- Los puntos clave donde tienes que ir para disfrutar del eclipse en Castelló: la hora, hacia dónde mirar y otras dos fechas importantes
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- La mujer que desafía los límites de una tradición de más de siete siglos en Castellón