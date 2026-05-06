Pillada in fraganti: La Policía Local de Castelló detiene a una mujer buscada por la justicia mientras robaba en un comercio de la Calle Enmedio

Una patrulla de la Policía Local de Castelló (PLCS) que realizaba labores de vigilancia preventiva en el centro de la ciudad ha protagonizado una detención inesperada este miércoles. Los hechos han ocurrido alrededor de las 12:05 h en la calle Enmedio, una de las principales arterias comerciales de la capital de la Plana, cuando los agentes recibieron un aviso urgente del Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE).

La alerta comunicaba que una mujer había sido detectada intentando sustraer varios objetos en un establecimiento de la zona. Gracias a la rápida descripción facilitada por el personal del comercio y las cámaras de seguridad, los agentes desplegados en el sector iniciaron una batida por las inmediaciones, logrando interceptar a la sospechosa apenas unos minutos después en la confluencia con la calle Colón.

Lo que inicialmente parecía una intervención rutinaria por un intento de hurto dio un giro sorprendente al proceder a la identificación de la implicada. Al consultar las bases de datos policiales, los agentes comprobaron que sobre L.G.M., de 50 años de edad, pesaba una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol (A Coruña).

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Ante la vigencia de esta requisitoria judicial, la patrulla procedió de inmediato a la detención de la mujer. Tras informarle de sus derechos, la arrestada fue trasladada a las dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, donde se han instruido las diligencias correspondientes antes de su inminente puesta a disposición del juzgado que reclamaba su presencia.