Atención, conductores: un accidente sin heridos en la AP-7 en Castellón genera complicaciones
Un camión se estrella contra la mediana
Un aparatoso accidente que por fortuna no ha dejado heridos ha generado complicaciones en el tráfico en la tarde de este jueves en la provincia de Castellón.
Concretamente, el siniestro se ha producido cuando un camión ha sufrido un incidente que lo ha llevado a salirse de la vía y estrellarse contra la mediana, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo.
El conductor del camión ha resultado ileso, por lo que solo ha habido daños materiales en su vehículo pesado.
El siniestro se ha producido en la autopista AP-7 a la altura del término municipal de Alcalà de Xivert, en sentido hacia Barcelona, sobre las 16.00 horas.
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