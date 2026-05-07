Desmantelan dos cultivos de marihuana 'indoor' con más de 700 plantas en Castellón

La Guardia Civil de Almassora ha detenido a tres personas, dos varones y una mujer, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública (cultivo y elaboración de droga), defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal, en el marco de la denominada operación Impasses.

La investigación se inició tras detectarse indicios de una posible plantación de marihuana en el interior de una vivienda ubicada en la localidad de Almassora.

A raíz de las gestiones practicadas y de las pesquisas obtenidas, la madrugada del 4 de mayo se llevó a cabo un primer registro en la finca rural.

Parte del material incautado / GC

En su interior se localizó una plantación tipo indoor compuesta por 663 plantas de marihuana en fase media de floración, así como todos los elementos necesarios para su cultivo (sistemas de iluminación, ventilación y riego).

Asimismo, se constató una conexión irregular a la red eléctrica, procediéndose posteriormente al corte del suministro por parte de la empresa distribuidora.

Ese mismo día, se practicó un segundo registro en otro inmueble en Castelló cuyos propietarios eran el matrimonio de la finca rural de Almassora. En este caso, los agentes hallaron otra plantación “indoor” con restos recientes de cultivo (513 tiestos) y 40 plantas en proceso de secado, además de material técnico empleado para la producción. Durante la intervención también se incautaron 4.750 euros y diversos efectos relacionados con la actividad delictiva.

Detenciones y situación judicial

Tras los registros, se procedió a la detención de las tres personas implicadas en los hechos, que posteriormente, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión de dos de ellas.

Infracciones en materia de animales

Durante las inspecciones, los agentes comprobaron la presencia de diversos animales en la parcela, entre ellos un pavo real y varios perros. Por estos hechos, los guardias civiles formularon denuncias por infracciones en materia de ganadería, así como por bienestar animal, al detectarse que numerosos perros carecían de la identificación obligatoria mediante microchip.

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Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castelló.