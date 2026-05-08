Alarma por un incendio en la antigua sede de la empresa Serratins en Castelló

Los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló trabajan a fondo en la mañana de este viernes en la extinción de un incendio en un edificio de la capital de la Plana, según han confirmado testigos presenciales a Mediterráneo.

El fuego ha comenzado a salir por una de las ventanas de un gran edificio abandonado, que en el pasado albergaba la empresa cárnica Serratins, en la carretera de Borriol. Luego, ha empezado a salir humo de más ventanas del edificio y el incendio se encuentra todavía activo.

El lugar se encuentra pasado el cementerio de Castelló y lleva sin estar destinado a fines empresariales largo tiempo, por lo que se desconoce quién ha podido causar el incendio por el momento.

Hasta el lugar también se han desplazado la Policía Local y los servicios sanitarios y han evacuado a una persona.

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