Arietes, agentes y un chalet: así cayó el fugitivo más buscado de Castellón

Un chalet adosado como los que se pueden encontrar en tantos pueblos. Una mañana tranquila en una apacible población de Cuenca, como es Montalbo. Y nada que hiciera sospechar que allí se escondía el delincuente más buscado de la provincia de Castellón. De repente, una decena de agentes de la Policía Nacional aparecen en la puerta de esta vivienda y, con arietes, la tiran abajo para proceder a la detención de Vicente L. G.

Los agentes de la Policía Nacional, en el momento de su llegada al chalet de Montalbo. / Policía Nacional

Tras veinte días fugado, este condenado por al menos dos agresiones sexuales —que tiene recurridas— y coacciones, que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 9 de abril, ponía fin a su huida y era atrapado por la Policía Nacional. Vicente L. G. había emprendido su huida justo el día en que debía presentarse a una vista para decidir si continuaba en libertad con medidas o si entraba en la cárcel.

En la planta superior

En las imágenes grabadas por la Policía Nacional, después de buscarle en el garaje y en la primera planta, los agentes encuentran al fugitivo en la planta superior del chalet, en una habitación con máquinas deportivas que utilizaba para mantenerse activo, a pesar de su encierro. Vestido con una camiseta morada y unos pantalones cortos negros, los policías le reducen, lo echan al suelo y proceden a esposarlo.

Los agentes procedieron a esposar a Vicente L. G. / Mediterráneo

Posteriormente, Vicente L. G. fue trasladado hasta la comisaría, donde se le encerró en un calabozo. Así se ponía el punto final a una operación que se había puesto en marcha en abril y que desembocó en Montalbo, donde permanecía escondido y ayudado por su actual pareja sentimental.

Ella adoptaba multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento hasta el chalet del prófugo, al que le proporcionaba útiles diversos, como el material deportivo que usaba para poder ejercitarse en su encierro.

Desaparición forzosa

La versión del entorno de Vicente L. G., de 45 años y detective privado de profesión, había sido durante estas semanas que la desaparición del varón había sido forzosa y temían por su estado de salud. De hecho, el caso se denunció como una desaparición en redes y en el portal oficial SOS Desaparecidos, que publicó su imagen con unas gafas de sol. Creían además que una persona que tiene una enemistad manifiesta con Vicente L. G. podría estar detrás de él.

La Policía Nacional trasladó al detenido hasta la comisaría. / Mediterráneo

Sin embargo, el delincuente estaba escondido en la provincia de Cuenca, con la que estaba vinculado por motivos personales.