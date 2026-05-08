Detienen a un hombre por robar en varios vehículos en la Vall d'Uixó
La Guardia Civil inició la investigación tras detectar la venta sospechosa de 18 balizas de emergencia V16
La Guardia Civil de la Vall d'Uixó ha detenido a un varón de 47 años, como presunto autor de varios delitos de robos y hurtos cometidos en el interior de vehículos. La operación policial, desarrollada durante más de tres meses, ha permitido esclarecer cuatro hechos delictivos y recuperar diverso material valorado en más de 10.000 euros.
La investigación se inició a comienzos del presente año, cuando los guardias civiles detectaron la venta inusual de 18 balizas de emergencia v16. Las pesquisas pudieron relacionar este material con los robos en interior de vehículos ocurridos en la localidad durante los meses de febrero, marzo y mayo.
Entre los objetos sustraídos se recuperó un maletín médico el cual poseía un escáner profesional intraoral de odontólogo y férulas de ortodoncia infantil valorado en 10.000 euros, el cual fue entregado a su legítimo propietario.
Detenciones y situación judicial
Tras los resultados obtenidos se procedió a la detención de una persona implicada en los hechos, a la cual se le atribuye un delito de robo con violencia, dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito leve de hurto, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Nules.
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