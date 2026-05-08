La hermana de Vicente L. G. rompe su silencio: "Me desvinculo de su intento de fuga, pero él es inocente"

La hermana de Vicente L. G., Esmeralda López, ha roto esta mañana de viernes su silencio en Mediterráneo. Esta mujer, abogada de profesión, asegura creer firmemente en la inocencia de su hermano "de todo lo que se le ha acusado". No obstante, niega que haya tenido que ver en la fuga de su hermano: "Me desvinculo de eso, yo no he ayudado a nadie ni tengo nada que ver con esto", asegura sobre la fuga, que ha durado 28 días.

El condenado por al menos dos agresiones sexuales fue detenido el jueves por la Policía Nacional en Montalbo, provincia de Cuenca, y pasó a disposición judicial en el partido de Tarancón. Se escondía en una localidad de apenas 700 habitantes, en un chalet y aparentemente con la ayuda de una chica que afirmaba ser su novia. Esmeralda López asegura que "no sabía de la existencia de esa chica".

Ella afirma haber estado "obsesionada" durante este mes, pensando que alguien lo había hecho desaparecer forzosamente. "Yo solo quería saber si mi hermano estaba vivo, mi obsesión era si estaba muerto por ahí dentro", dice Esmeralda, y asegura que su madre, de avanzada edad y con problemas de salud, también sufría por la misma causa.

Asegura que durante todo este tiempo no ha tenido conexión con su hermano, pero defiende que es inocente y apunta al papel en este caso del detective privado Juan de Dios Vargas, a quien considera un enemigo personal de su hermano por motivos profesionales desde hace largo tiempo. En concreto, se cuestiona "por qué Vargas tenía vídeos de la detención y sabía de ella antes que los medios de comunicación", que recibieron pasadas las 20.00 horas las imágenes del operativo de la Policía Nacional. "Alguien le ha pasado la información a un ciudadano normal", denuncia.

La hermana del detenido también cuestiona el accionar de la Policía Nacional de Castellón: "Creo que desde el primer día sabían dónde estaba mi hermano, han dejado que alimentáramos inocentemente nuestra preocupación poniendo una denuncia de desaparición", lamenta. Para ella, "han montado un espectáculo innecesario de todo esto, dejando que se haga grande y deteniéndolo justo el día después de que la Audiencia Provincial pidiera la orden de búsqueda y captura internacional, cuando considero que ya sabían dónde estaba".

Vicente L. G. está condenado en dos sentencias de agresión sexual —que tiene recurridas y que planea seguir recurriendo hasta las últimas instancias, según Esmeralda—. La Policía Nacional lo consideraba un sujeto potencialmente peligroso. Pero según su hermana, "Vicente no ha hecho ninguna de las agresiones sexuales de las que se lo acusa" y afirma que sabe quién está detrás de las denuncias falsas.

Los casos contra Vicente L. G.

Este hombre de 45 años, que en el pasado ejercía como detective privado, había sido condenado por última vez el pasado 8 de abril, tal y como contó este diario. Un tribunal de la Audiencia Provincial le había impuesto una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros. A su última víctima, la justicia castellonense considera probado que le había obligado a grabar un vídeo manteniendo relaciones sexuales juntos tras amenazarla con que, si no lo filmaban, la entregaría al capo del Cartel de Sinaloa porque este, según la versión del criminal, «se había encaprichado con ella».

Vicente L. G. ya fue sentenciado a 4 años más por la agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa y a otros dos años por chantajear a su novia con vídeos sexuales.

Otra sentencia que recibió en la provincia lo señaló como responsable de coaccionar y vejar a otra mujer en Benicàssim en 2021, causa por la cual le impusieron una orden de alejamiento de 6 meses.

El condenado, que se cambió el sexo en el DNI en el pasado reciente, todavía tiene varias causas pendientes en los juzgados de Castellón. Entre otras, por violencia de género y por inducir al incendio de varios coches en su propia finca de vecinos.

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"Mi hermano no ha hecho nada y lo vamos a demostrar, llegando a donde tengamos que llegar", insiste Esmeralda López.