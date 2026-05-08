Inmovilizado en Burriana un coche que tenía una matrícula falsa de Países Bajos

Agentes del Cuerpo de la Policía Local de Burriana han iniciado diligencias por un presunto delito de falsificación documental tras interceptar un vehículo con matrícula extranjera que portaba placas presuntamente falsas. Los hechos se produjeron de madrugada, cuando una patrulla detectó un turismo con matrícula de exportación de los Países Bajos cuyo formato no coincidía con los estándares legales establecidos por el país de procedencia, lo que levantó las sospechas de los efectivos.

Ante estos indicios, se dio traslado inmediato a la Unidad de Gestión Documental de la Policía Local. Tras una exhaustiva investigación y el cruce de datos con diversos organismos europeos e internacionales, los agentes concluyeron que la numeración exhibida correspondía en realidad a otro vehículo. Este hecho podría ser constitutivo de un delito de falsificación de documento público, una infracción que el Código Penal sanciona con penas de entre seis meses y tres años de prisión.

Traslado al depósito municipal

Como medida preventiva, el vehículo ha sido inmovilizado y trasladado al depósito municipal para su puesta a disposición judicial. Las autoridades locales no descartan que la falsificación de las placas tenga como objetivo ocultar una procedencia ilícita del automóvil, lo que podría derivar en nuevas actuaciones legales por robo o apropiación indebida. Por todo ello, el informe y las diligencias practicadas han sido remitidos al Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana, cuerpo competente para la continuación de la investigación, y posteriormente al Juzgado de Guardia.

El consistorio de la capital de la Plana Baixa para continuar garantizando la prevención del fraude, ha puesto en valor la creación del GEDOC (Grupo de Gestión Documental) en el seno de la Policía Local de Burriana. Esta nueva unidad está formada por expertos en el peritaje de documentos y tienen como función principaldar apoyo técnico al resto de unidades del Cuerpo en la verificación de documentos oficiales y relacionados con el tráfico.

El alcalde de Burriana y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer, ha destacado "la excelente labor técnica de los agentes de la Unidad de Gestión Documental, cuya especialización permite detectar este tipo de ilícitos internacionales". Asimismo, el edil ha subrayado que "esta actuación es un ejemplo de la labor de Policía Local de Burriana con la seguridad jurídica y la vigilancia constante de nuestras calles, colaborando estrechamente con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para combatir cualquier actividad delictiva en nuestro municipio".