Prisión provisional para el agresor sexual castellonense Vicente L. G., detenido después de haber estado un mes fugado

La titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón (Cuenca), en funciones de guardia, ha ratificado este viernes el ingreso en prisión provisional del agresor sexual castellonense Vicente L. G. condenado a ocho años de prisión (en sentencias que tiene recurridas), tras la petición que había ordenado en un auto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que han ratificado que Vicente L. G. fue detenido este jueves en el pueblo conquense de Montalbo, en virtud de la orden de busca y captura dictada por la propia Audiencia castellonense, tras no comparecer a una vista el pasado 9 de abril. Desde ese día, cuando se quitó su pulsera telemática en Valencia, se encontraba en paradero desconocido y la Policía Nacional lo consideraba fugado, una tesis que se ha confirmado tras encontrarlo en este municipio de 700 habitantes de la provincia de Cuenca.

La justicia castellanomanchega ha indicado que esta mañana de viernes, tras pasar la noche en calabzos, ha sido puesto a disposición de la jueza de guardia del partido judicial donde se produjo el arresto, que es el de Tarancón.

Buscado por media España

La Policía Nacional lo buscaba con múltiples efectivos por toda España, al considerarlo un sujeto potencialmente peligroso. Los agentes de Valencia y Castellón trabajaban sin descanso para encontrar pistas sobre su localización. Tenían líneas de las que tirar pero ninguna certeza, y finalmente fue un agente de la Comisaría Provincial de Castellón el que lo detuvo.

Este mismo miércoles, la Audiencia Provincial de Castellón había solicitado que se activara la orden de búsqueda y captura internacional, la máxima que se puede aplicar.

Finalmente, se confirmó que Vicente L. G. se escondía en Montalbo, ayudado por su actual pareja sentimental, quien adoptaba multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento hasta el chalet del prófugo, al que le proporcionaba útiles diversos, entre ellos material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto.

Cómo fue el arresto

Un chalet adosado como los que se pueden encontrar en tantos pueblos. Una mañana tranquila en una apacible población de Cuenca, como es Montalbo. Y nada que hiciera sospechar que allí se escondía el delincuente más buscado de la provincia de Castellón. De repente, una decena de agentes de la Policía Nacional aparecen en la puerta de esta vivienda y, con arietes, la tiran abajo para proceder a la detención de Vicente L. G.

Tras 28 días fugado, este condenado por al menos dos agresiones sexuales y coacciones, que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 9 de abril, ponía fin a su huida y era atrapado por la Policía Nacional. Vicente L. G. había emprendido su huida justo el día en que debía presentarse a una vista para decidir si continuaba en libertad con medidas o si entraba en la cárcel.

En las imágenes grabadas por la Policía Nacional, después de buscarle en el garaje y en la primera planta, los agentes encuentran al fugitivo en la planta superior del chalet, en una habitación con máquinas deportivas que utilizaba para mantenerse activo, a pesar de su encierro. Vestido con una camiseta morada y unos pantalones cortos negros, los policías le reducen, lo echan al suelo y proceden a esposarlo.

La versión del entorno

La hermana de Vicente L. G., Esmeralda López, ha roto esta mañana de viernes su silencio en Mediterráneo. Esta mujer, abogada de profesión, asegura creer firmemente en la inocencia de su hermano "de todo lo que se le ha acusado".

No obstante, niega que haya tenido que ver en la fuga de su hermano: "Me desvinculo de eso, yo no he ayudado a nadie ni tengo nada que ver con esto", asegura sobre la fuga.