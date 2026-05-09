Herido un hombre en un accidente entre un coche y un patinete en Castelló
El equipo médico ha asistido al herido y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General
Un hombre de 41 años ha resultado herido este sábado en un accidente entre un coche y un patinete ocurrido en la avenida Hermanos Bou de Castellón.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso sobre las 12.00 horas y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU.
El equipo médico ha asistido al herido por politraumatismo y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General en una ambulancia de soporte vital avanzado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en Benicàssim por Valeria: 'Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre
- Una vecina del incendio en la antigua Serratins denuncia las 'raves' allí: 'Había una música como de 'pum, pum, pum' durante horas y no se podía dormir
- La Policía Nacional detiene al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
- El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
- Arietes, agentes y un chalet: así cayó el fugitivo más buscado de Castellón
- La hermana de Vicente L. G. rompe su silencio: 'Me desvinculo de su intento de fuga, pero él es inocente
- Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: arte en la calle, Jajajers y concurso de hamburguesas