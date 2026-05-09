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Herido un hombre en un accidente entre un coche y un patinete en Castelló

El equipo médico ha asistido al herido y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General

Imagen de archivo de un accidente con patinete en la capital de la Plana

Imagen de archivo de un accidente con patinete en la capital de la Plana / Manolo Nebot

Víctor Meseguer

Un hombre de 41 años ha resultado herido este sábado en un accidente entre un coche y un patinete ocurrido en la avenida Hermanos Bou de Castellón.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso sobre las 12.00 horas y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU.

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El equipo médico ha asistido al herido por politraumatismo y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General en una ambulancia de soporte vital avanzado.

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