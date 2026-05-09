Herido un hombre en un accidente entre un coche y un patinete en Castelló

Un hombre de 41 años ha resultado herido este sábado en un accidente entre un coche y un patinete ocurrido en la avenida Hermanos Bou de Castellón.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso sobre las 12.00 horas y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU.

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El equipo médico ha asistido al herido por politraumatismo y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General en una ambulancia de soporte vital avanzado.