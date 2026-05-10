Los 28 días de fuga de Vicente L. G.

En algún momento de la investigación, la mayoría de los implicados en ella, desde agentes a víctimas, pasando por la familia del propio Vicente L. G., pensaron que nunca más aparecería. Unos porque mantenían la tesis de la fuga a algún país sin tratado de extradición, otros porque creían que en realidad lo habían hecho desaparecer forzosamente y lo habían matado. Todos tenían su hipótesis sobre el posible paradero de este castellonense condenado por dos agresiones sexuales por la Audiencia Provincial, sentencias que están aún recurridas a instancias judiciales superiores.

Vicente L. G. se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 9 de abril, cuando se quitó la pulsera telemática antes de una vista en la que se debía decidir si se le mantenía en libertad provisional o si entraba en prisión. Desde que los agentes vieron que el GPS de la pulsera empezó a marcar el mismo sitio durante horas, supieron que algo iba mal. La Policía Nacional, a cargo de esta investigación, encontró el dispositivo en el suelo de una calle de València.

Viralización del caso

Desde que aquello ocurrió, y sobre todo con la viralización producida a raíz de que Mediterráneo publicara que estaba en paradero desconocido, la relevancia del caso adquirió otro nivel. Su familia denunció su caso como desaparición una semana y media más tarde de que la tierra se lo tragara, lo que hizo que SOS Desaparecidos publicara su foto.

Esa decisión fue criticada por seguidores de la ONG, que hicieron notar en redes sociales que esta persona estaba siendo buscada por la Policía Nacional.

Ayuda de una mujer

Al final, la tesis correcta era la de la huida voluntaria, posible gracias a la ayuda de una mujer que afirma ser su pareja. La Policía Nacional de Castellón realizó un informe del 14 de abril en el que ya determinaban la posibilidad de que Cuenca fuera el lugar en el que se estaba escondiendo.

Había otros tres lugares al menos en ese informe en el que se consideraba que podía estar Vicente. Por el momento, se desconoce por qué se demoró tanto el operativo de detención, hasta el 7 de mayo, si ya existían sospechas fundadas de que el fugitivo estaba allí.

Esta misma semana, el día 6, la Audiencia Provincial había pedido que se activara una orden internacional de búsqueda y captura sobre este castellonense. Al final, no hizo falta irse a ningún otro país ni que interviniera la Interpol: estaba en un chalet de un pueblo de 700 habitantes, Montalbo, en Cuenca. Y ya se decretó su ingreso en prisión provisional, tras esta fuga que terminó en su día 28.