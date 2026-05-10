Un aborto en Vila-real concluye con tres muertes: El triste final de Rosario Beltrán Monzó

Los hechos ocurrieron en Vila-real en el año 1905: Rosario Beltrán Monzó, de veinte años de edad, soltera, era una joven vecina de dicha población que mantenía relaciones sexuales con un hombre casado de la misma llamado Manuel Rambla, resultando embarazada a consecuencia de ellas. Rosario vivía en Vila-real en una casa con su hermana Carmen, la cual, al conocer su estado de gravidez y cuando el embarazo ya tenía seis meses de duración, decidió que para evitar la deshonra de que se supiera que su hermana había tenido relaciones sexuales con un hombre casado siendo ella soltera, y tenido un hijo de él, la misma debía abortar. Para ello, Carmen se puso en contacto con una comadrona de Burriana llamada Adela Calatayud, manteniendo varias entrevistas con ella y, al final, puestas ambas de acuerdo y con el consentimiento de Rosario, según dijeron, la misma fue llevada a mediados de junio de 1905 desde Vila-real a la casa de Adela en Burriana, donde se la hizo abortar, pero las manipulaciones que se le hicieron para ello le causaron la muerte tanto a Rosario como al feto al cabo de dos semanas, durante las que Rosario permaneció en casa de la comadrona.

Rosario Beltrán Monzó y el feto fallecieron en Vila-real el 30 de junio de 1905, donde había regresado Rosario tras las prácticas abortivas al haber mandado Adela un recado para que vinieran a recogerla de su casa de Burriana y llevarla a la de Rosario en Vila-real para que muriera allí. El recado lo llevó a efecto Gracia Blasco, sirvienta de Adela. Al practicársele la autopsia es cuando se descubrió que Rosario Beltrán estaba embarazada. La causa de la muerte fue una peritonitis.

Inmediatamente después de la muerte de Rosario, la Guardia Civil inició las investigaciones sobre el hecho, llevando a cabo la detención del amante de Rosario y del cuñado de la misma, Vicente Carda Guinot. La misma noche en que fue detenido, el cuñado se ahorcó en el depósito municipal de Vila-real, colgándose de una estaca de la celda con un cinturón de cuero que llevaba puesto.

El fiscal acusaba a la comadrona Adela Calatayud, a la sirvienta Gracia Blasco Sánchez y a la hermana de la fallecida, Carmen Beltrán, de los delitos de homicidio y aborto e interesaba que se les impusieran a Adela Calatayud, la comadrona, y a Carmen Beltrán, la hermana de la fallecida, las penas, a cada una, de diecisiete años, cuatro meses y un día de reclusión temporal y a la sirvienta, Gracia Blasco, la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión correccional. Los abogados defensores de las procesadas interesaban su libre absolución.

El juicio se celebró ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón. Al mismo asistió una gran cantidad de espectadores de Vila-real y Burriana, celebrándose las sesiones con publicidad, sin que lo fueran a puerta cerrada, pese a lo delicado del tema. Los jurados pronunciaron un veredicto de inculpabilidad respecto de las tres acusadas, por lo que el tribunal de derecho dictó sentencia absolutoria, siendo puestas todas ellas en libertad.

¿Qué es mejor: ser sabio o ser rico?

Curioso y trágico hecho sucedido en Nules en el año 1881. En una casa de Nules se hallaban cenando alegremente varios parientes cuando, en la cena, surgió la cuestión de si valía más ser sabio o ser rico. Toda la familia participó en la discusión, pero dos cuñados se acaloraron manteniendo posiciones contrapuestas, pues mientras uno mantenía que lo mejor era ser sabio, el otro mantenía que ser rico. El tema no deja de ser curioso. Pero luego, uno de los cuñados dejó de ser sabio y, por motivo de dicha discusión, una vez acabada la cena, al salir de casa mató al otro. El juicio se celebró ante la Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Valencia al año siguiente, pero no he podido averiguar cómo acabó.

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Asesinada el día de su boda

El hecho sucedió en la pedanía de Mascarell, término municipal de Nules. El día 5 de noviembre de 1864 una joven vecina de dicha pedanía, huérfana de ambos padres, tenía previsto contraer matrimonio con un joven de Nules ese mismo día. Pocas horas antes de la boda la misma fue asesinada en su domicilio. La Guardia Civil detuvo como presunto autor del crimen al hermano de la víctima, el cual vivía en la misma casa. La razón del fratricidio fue que el hermano no quería que su hermana se casara para que no dividiera el patrimonio heredado de sus padres. Anteriormente ya la había amenazado con matarla si contraía matrimonio. Es todo lo que he podido averiguar.