El tribunal absuelve a los acusados de secuestro en un ‘maset’ de Almassora

«Son tozudos los hechos que han quedado probados en demostrar que no ha existido una privación ilegítima de la libertad con retención en contra de la voluntad del denunciante». Esta es una cita literal de la sentencia que absuelve a tres personas de un supuesto secuestro en un maset de Santa Quitèria en Almassora en 2023.

La Audiencia Provincial de Castellón se enfrentaba a dos versiones radicalmente diferentes de los hechos, con la única prueba de cargo siendo el testimonio de la supuesta víctima, quien decía que tres conocidos lo habían secuestrado tres días, atado con un cuerda de barco y amenazándole. Luego, según su denuncia, le intentaron robar una cantidad muy elevada de dinero llevándolo a un banco de Castelló a la fuerza para que retirara allí el dinero. Nada de esto se lo ha creído el tribunal, y eso que por estos hechos el principal acusado ha estado dos años en prisión preventiva por este caso.

Sentencia de 44 páginas

El magistrado ponente indica en la sentencia a la que ha tenido acceso Mediterráneo que se han encontrado múltiples contradicciones en el relato de la presunta víctima, un jubilado hispanoalemán residente en Vila-real. Asimismo, recogen en el apartado de fundamentos de derecho las declaraciones de varios testigos que no conocían a los acusados y que manifestaron que el denunciante «es un mentiroso compulsivo» , y que «se inventa cosas, es fantasioso». Esta última frase la pronunció un joven testigo que además aseguró que durante dos de los días que el jubilado manifestó haber estado secuestrado, se encontraba en realidad con él consumiendo drogas juntos en un piso de Vila-real.

Son 44 páginas de sentencia (que no es firme y es recurrible) y gran parte de ellas están destinadas a exponer las contradicciones del jubilado. En primer lugar apuntan a «versiones contradictorias» del denunciante desde la primera declaración, pues primero dice que llevan a la sucursal bancaria en un Opel y luego dice que fue en un BMW. Además, dijo a la policía primero que le hicieron pedir un crédito de 80.000 euros, para luego retractarse y decir que fueron 30.000. Finalmente los testigos empleados del banco dijeron que fueron unos 2.000 euros.

Además, el denunciante indicó en un primer momento que se lo llevó secuestrado en un coche solo el principal acusado, pero más tarde matizó que fueron tanto este como su esposa, también absuelta en este procedimiento.

"Desconcierta"

El tribunal también considera haber atrapado en un renuncio a la presunta víctima por los recibos de Iberdrola, que al parecer de los jueces acreditan que hubo consumo de luz en el domicilio de la víctima en Vila-real (aunque fuese menor que otros días). Asimismo, nadie presenció el secuestro.

«Desconcierta el devenir de un presunto secuestro», dice la sentencia, porque la mañana siguiente a supuestamente finalizar la retención involuntaria el acusado y la víctima se van a desayunar juntos al bar Ermita en Santa Quitèria. Están allí «30 o 40 minutos», luego el acusado lo lleva al Hospital Provincial, donde la víctima vuelve a estar sola varios minutos. Justamente en esos minutos en que está solo, el denunciante avisó a una persona (colaborador de Médicos Sin Fronteras que estaba trabajando a las puertas del hospital) de que un varón lo había secuestrado y que se lo llevaba a un banco. Le dejó dicho que avisara a la policía cuando se marcharan en dirección al banco, cosa que este testigo, que creyó al denunciante, hizo. El tribunal cuestiona por qué no aprovechó ninguno de los momentos en que estuvo solo para escapar de su cautiverio. «Hay margen más que razonable para la duda», consideran.

El posible móvil, un piso

El móvil de por qué habría hecho esta falsa denuncia, según apuntaron las defensas, fue el de intentar quedarse en propiedad la vivienda de Vila-real en la que residía, y que era propiedad precisamente del principal acusado.

Eso sí, sí hay una condena menor, a tres meses de prisión para el principal acusado, por un delito de quebrantamiento de condena sobre el denunciante. Si algo quedó demostrado es que ambos estuvieron juntos consumiendo en el maset, cuando el acusado tenía una orden de alejamiento sobre él.