Vecinos del entorno de la avenida del Mar que estacionan sus vehículos en el aparcamiento subterráneo ubicado en esta zona de Castelló y gestionado por una empresa privada han denunciado este domingo el vaciado de al menos diez extintores sobre varios turismos estacionados en la segunda planta de este recinto. Una acción que ha motivado que los coches hayan amanecido repletos de polvo químico, agua, espuma y nitrógeno y que ha causado un gran malestar entre los propietarios de estas plazas de aparcamiento debido a los daños sufridos en sus vehículos.

Fuentes policiales han corroborado al periódico Mediterráneo que este sábado por la tarde, efectivos de la Policía Local, Bomberos y Policía Nacional se personaron en el párking subterráneo de la avenida del Mar alertados de lo que podría ser un incendio. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes policiales y los bomberos desecharon que pudiera tratarse de un fuego al percatarse de que se trataba, al parecer, de un acto vandálico porque se encontraron con varios extintores vacíos, si bien no hubo que lamentar ningún herido.

Galería: Vacían una decena de extintores sobre varios vehículos en el interior de un párking de Castelló / Gabriel Utiel

En el mismo sentido se ha pronunciado una vecina afectada, quien ha denunciado, tras tener constancia de lo sucedido, que en ese aparcamiento "entra cualquiera y los coches no están protegidos". "Fue el sábado por la tarde y nosotros los hemos visto a las 6.30 horas", ha añadido esta vecina. "Nos comentó un señor que tiene el coche así, sucio, igual que nosotros, que ayer por la tarde sobre las 19.00 ó 20.00 horas, vio a una pandilla de unos siete chavales que salían corriendo y se reían de cómo lo habían dejado todo", relata esta propietaria de uno de los vehículos afectados.

"Esto es una barbaridad. Pagamos 1.500 euros para dos coches y los encontramos así", ha denunciado.

Además, en este estacionamiento también se pueden observar colchones y enseres de transeúntes. Y no es la primera vez que en uno de estos aparcamientos gestionados por esta empresa hay problemas con okupas. Este periódico ya se hizo eco de esta situación en el párking de la plaza Clavé esquina con San Félix y en el del Hospital Provincial, también de APK2.