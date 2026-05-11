Hora punta caótica en los accesos a Castelló por el grave siniestro de la N-340: colas hasta las principales vías de Vila-real

El grave accidente en la carretera N-340 que ya ha recogido Mediterráneo esta mañana de lunes y en el que las consecuencias más graves han sido los daños personales, con un herido grave y dos heridos leves, ha tenido otras consecuencias de menor consideración. Y es que el tráfico se ha visto afectado en plena hora punta de acceso al trabajo, pues la colisión se ha producido sobre las 7.50 horas de la mañana.

Según ha podido constatar este diario, las colas que se han generado eran de varios kilómetros y han afectado a varias localidades. El accidente, ocurrido en el kilómetro 970 de la concurrida N-340, ha consistido en una colisión frontal y ha afectado a un total de tres vehículos, según la Guardia Civil de Tráfico.

Ubicación del accidente en el mapa.

Bomberos del parque de la Plana Baixa han intervenido para excarcelar a tres personas, y también una unidad del SAMU, una unidad SVA de enfermería y una unidad SVB para atender a los implicados en el accidente. El herido grave, de 48 años, ha sido trasladado al Hospital General de Castelló por politraumatismos y otras dos personas, un hombre de 55 años y una mujer de 19, han resultado heridas leves y han sido llevadas a La Plana de Vila-real.

Parados en la carretera

A partir de ese accidente, la situación de tráfico se ha tornado caótica en una hora en la que más y más coches intentaban acceder o salir de Castelló.

Las retenciones llegaban incluso al núcleo urbano de Vila-real. Zonas como la avenida Francia estaban colapsadas, sin que los conductores supieran el motivo de las largas hileras de coches, porque el siniestro había ocurrido a varios kilómetros de allí. Así, y aunque son situaciones menores que no tienen comparación con la situación que atraviesan los implicados en el accidente, muchas personas han llegado este lunes tarde a sus trabajos o a clase.

Castelló y Almassora también se han visto afectadas por estas retenciones, que además se han agravado por el volumen de camiones que circulaban a esa hora por la N-340.