Fiscalía pide la búsqueda y detención de una acusada de estafar 25.000 euros al no presentarse al juicio en Castellón
El tribunal fija una nueva fecha para intentar celebrar el juicio
Una mujer acusada de una supuesta estafa de cerca de 25.000 euros no se ha presentado a su juicio este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón, por lo que la sesión se ha suspendido. Ante esta situación, el fiscal que lleva el caso ha pedido al tribunal que se reclame la búsqueda y captura de la mujer para su posible ingreso en prisión provisional hasta la fecha de celebración definitiva del juicio.
El Ministerio Público reclama para la procesada una pena de cárcel de seis años por estos presuntos hechos.
El tribunal debe estudiar esta petición, pero en cualquier caso ha fijado ya el siguiente intento para llevar a cabo la vista oral, que será este próximo jueves, 14 de mayo.
La Fiscalía también ha pedido que se tomen una serie de acciones contra el letrado de la acusada, puesto que tampoco se ha presentado a la sesión.
Posible 'pufo' inmobiliario
La acusada es una mujer que supuestamente cometió una estafa contra una pareja hace unos años, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Mediterráneo. La acusada, de acuerdo a la versión sostenida por el Ministerio Público, «embaucó» a la pareja para que realizaran una transferencia de alrededor de 25.000 euros, en concepto de un supuesto primer pago para una vivienda en la provincia de Castellón. Esa casa, según la Fiscalía, nunca se construyó y la acusada presuntamente nunca devolvió el dinero.
Los dos perjudicados, que pensaban hacer de la vivienda su residencia habitual, piden una indemnización por la misma cantidad transferida a esta mujer. La Fiscalía le reclama seis años de cárcel por un delito de fraude.
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