Una herida tras volcar con su vehículo en la CV-10 en Nules

Una mujer ha sido trasladada al hospital La Plana de Vila-real tras sufrir un accidente a la altura de Nules.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro se ha producido en el kilómetro 210 de la CV-10 sobre las 6.30 horas, cuando el vehículo ha volcado a causa de una salida de vía.

Noticias relacionadas

La mujer fue llevada al centro médico, aunque su estado no reviste gravedad.