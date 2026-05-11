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Una herida tras volcar con su vehículo en la CV-10 en Nules

El siniestro ha tenido lugar a primera hora de la mañana

Imagen del hospital La Plana de Vila-real, donde ha sido trasladada la herida.

Imagen del hospital La Plana de Vila-real, donde ha sido trasladada la herida. / Mediterráneo

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Una mujer ha sido trasladada al hospital La Plana de Vila-real tras sufrir un accidente a la altura de Nules.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro se ha producido en el kilómetro 210 de la CV-10 sobre las 6.30 horas, cuando el vehículo ha volcado a causa de una salida de vía.

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La mujer fue llevada al centro médico, aunque su estado no reviste gravedad.

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