Un herido grave en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Castellón
El siniestro se ha producido a las 7.50 horas
Un hombre ha resultado herido grave esta mañana en un accidente en la N-340 a la altura de Almassora, en el que se han visto implicados tres vehículos.
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro, una colisión frontal, se ha producido en el kilómetro 970 a las 7.50 horas.
Bomberos del parque de la Plana Baixa han intervenido para excarcelar a tres personas. El herido grave ha sido trasladado al Hospital General de Castelló y otras dos personas, heridas leves, a La Plana de Vila-real.
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