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Un herido grave en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Castellón

El siniestro se ha producido a las 7.50 horas

Uno de los vehículos implicados en el accidente.

Uno de los vehículos implicados en el accidente. / Toni Losas

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Un hombre ha resultado herido grave esta mañana en un accidente en la N-340 a la altura de Almassora, en el que se han visto implicados tres vehículos.

Larga cola de camiones, parados a consecuencia del accidente.

Larga cola de camiones, parados a consecuencia del accidente. / Toni Losas

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro, una colisión frontal, se ha producido en el kilómetro 970 a las 7.50 horas.

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Mapa que muestra la localización del accidente.

Bomberos del parque de la Plana Baixa han intervenido para excarcelar a tres personas. El herido grave ha sido trasladado al Hospital General de Castelló y otras dos personas, heridas leves, a La Plana de Vila-real.

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