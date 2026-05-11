Incendio en una vivienda de la Vall d’Uixó

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha extinguido este lunes por la noche un incendio declarado en una vivienda de la Vall d’Uixó.

El aviso se ha recibido a las 20.25 horas en un inmueble situado en el número 34 de la calle Benigafull de la localidad. Según la información facilitada por el Consorcio, el fuego ha afectado a un sofá, mientras que el humo ha alcanzado al resto de la habitación.

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Sin heridos

No se han registrado heridos en el incendio. El fuego se ha declarado en el segundo piso de un edificio de tres alturas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos a través de su cuenta de X alrededor de las 21.00 horas. A las 22.00 horas se ha dado por extinguido el incendio.