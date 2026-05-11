La 'Operación Tordo' deja tres detenidos por tráfico de drogas en Orpesa
La Guardia Civil desarticula además un punto de venta de estupefacientes gracias a este operativo
La Guardia Civil de Orpesa, en el marco de la operación “Tordo”, ha desarticulado un punto activo de venta de drogas en la localidad. En la actuación han sido detenidas tres personas e investigada una cuarta por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia de armas prohibidas, según ha informado este lunes el Instituto Armado.
La actuación se inició tras tener conocimiento de un posible punto de distribución de sustancias estupefacientes en un edificio de la zona, donde se había detectado un notable trasiego de personas, generando preocupación entre los vecinos. A partir de ese momento, los agentes desarrollaron diversas pesquisas que permitieron confirmar la existencia de una actividad continuada de venta de droga. Durante la investigación, se constató que la actividad ilícita se llevaba a cabo desde varios inmuebles y mediante entregas rápidas en las inmediaciones.
Asimismo, la Guardia Civil identificó una estructura organizada en la que el principal investigado dirigía la actividad, contando con la colaboración de otras personas encargadas de la distribución mediante el método de la “telecoca” y del almacenamiento de las sustancias.
Entradas y registros
Como resultado de las gestiones practicadas, el pasado 1 de mayo se llevaron a cabo varias entradas y registros autorizados judicialmente en distintos inmuebles de la zona. En ellos se intervinieron diversas cantidades de droga, entre ellas cocaína y hachís, además de armas blancas, un dispositivo eléctrico incapacitante considerado arma prohibida, un rifle de aire comprimido sin documentación, básculas de precisión, dinero en efectivo, joyas y otros efectos relacionados con la actividad delictiva. Igualmente, en un inmueble utilizado como lugar de almacenamiento se localizaron más sustancias estupefacientes y material destinado a su preparación y distribución.
Tras la puesta a disposición judicial de los detenidos, la autoridad decretó el ingreso en prisión del principal responsable de la organización. Con esta actuación, la Guardia Civil da por desarticulado un punto de venta de drogas que operaba de forma continuada, contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal en la zona.
La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana, fundamental para la detección y erradicación de este tipo de actividades delictivas.
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