Piden 6 años de prisión a una mujer por un ‘pufo’ inmobiliario de 25.000 euros en Castellón
Una pareja transfirió esa cantidad a una supuesta profesional de la construcción como primer pago para la construcción de una casa que nunca se levantó
La Audiencia Provincial de Castellón juzga este lunes a una mujer que supuestamente cometió una estafa contra una pareja en junio de 2023, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Mediterráneo. La acusada, de acuerdo a la versión sostenida por el Ministerio Público, «embaucó» a la pareja para que realizaran una transferencia de 24.750 euros, en concepto de un supuesto primer pago para una vivienda en la provincia de Castellón.
La intención de esta pareja castellonense era levantar una vivienda unifamiliar donde poder continuar su vida. Ese sueño de tener una casa, en un momento en el que el mercado inmobiliario está tensionado, se le hizo más fácil a la pareja cuando apareció en escena esta mujer que les ofreció una posibilidad que les sonó bien. La Fiscalía considera que la procesada sabía «que carecía de medios y conocimientos para ejercer de constructora» y que además actuaba «con ánimo de obtener un beneficio ilícito». Literalmente el fiscal cree que «embaucó» a las supuestas víctimas para hacerles creer que construiría la casa, a partir de que ellos hicieran ese primer pago.
Contrato de obra para dar apariencia de seriedad
Así pues, los interesados dieron el paso adelante y el 2 de junio de 2023 le realizaron la transferencia bancaria de 24.750 euros a la mujer. Firmaron, además, un contrato de obra el día anterior, a fecha 1 de junio de 2023 para que quedara claro el objeto de la transferencia, que no era otro que la construcción de esa vivienda unifamiliar.
Lo que sucedió después es lo que motivó, con el paso del tiempo, la denuncia que la pareja interpuso ante las autoridades. Una denuncia que finalmente se dirimirá ahora que ha llegado por fin a su fase de juicio oral, tras tres años.
Y es que, después de recibir esos casi 25.000 euros, la mujer acusada jamás inició la obra, ni tampoco devolviera la cantidad entregada a las presuntas víctimas.
Los dos perjudicados, que pensaban hacer de la vivienda su residencia habitual, piden una indemnización de 24.750 euros a esta mujer. Pero lo más grave para ella puede ser la pena de prisión, ya que la Fiscalía le reclama seis años de cárcel por delito de fraude.
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