Dos atendidos por inhalación de humo al incendiarse un horno de una casa de Vila-real
El fuego ya está extinguido
Un horno ha entrado en combustión este martes en una vivienda de Vila-real, lo cual ha llevado a la Policía Local, los Bomberos de la Diputación y a los sanitarios a actuar, según han confirmado fuentes municipales.
La casa estaba habitada por dos adultos que han debido ser atendidos por el personal de una ambulancia de Soporte Vital Básico ya que presentaban fatiga por el humo.
Emergències 112 ha recibido la alerta de lo que sucedía a raíz del incendio en el horno de la cocina de dicha casa y una patrulla de la Policía Local y los bomberos han acudido para apagar con un extintor el incendio.
Mucho humo en la vivienda
No obstante, para ese momento la vivienda ya presentaba mucho humo, lo que ha terminado afectando a los moradores.
La dotación de bomberos del parque Plana Baixa ha realizado la posterior limpieza de la vivienda, después de rociar todo con extintores.
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