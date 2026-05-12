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Dos detenidos tras interceptar un coche con 20 gramos de cocaína en Orpesa

La Policía Local da el alto al turismo por una conducción anómala y uno de los ocupantes tenía una orden judicial de búsqueda

Imagen de cocaína encontrada por los cuerpos de la Policía Local.

Imagen de cocaína encontrada por los cuerpos de la Policía Local. / MEDITERRÁNEO

Eva Bellido

Orpesa

Dos personas fueron detenidas este lunes por la tarde en Orpesa después de que una conducción sospechosa llevara a la Policía Local a interceptar un turismo y acabara destapando una intervención con droga y una orden judicial pendiente.

Los agentes dieron el alto al vehículo tras detectar una circulación anómala. Y lo que comenzó como una actuación preventiva de tráfico derivó después en un registro corporal a uno de los ocupantes.

Durante la intervención, los efectivos localizaron alrededor de 20 gramos de cocaína, motivo por el que uno de los detenidos quedó investigado por un presunto delito contra la salud pública.

Orden de búsqueda y detención

La actuación permitió además comprobar que uno de los pasajeros tenía en vigor una orden judicial de búsqueda y detención emitida por un juzgado.

La Policía Local llevó a cabo la intervención de forma conjunta con la Guardia Civil de Orpesa, que participó también en la instrucción de las diligencias correspondientes.

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Los detenidos quedaron finalmente a disposición judicial tras una actuación que comenzó por una maniobra sospechosa al volante y terminó con dos arrestos.

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