Emergencia en Vall d’Alba por un incendio en una empresa de almendras
Por el momento no han trascendido más detalles sobre posibles daños personales
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se han movilizado este mediodía por un incendio declarado en una empresa de tratamiento de almendras en Vall d’Alba.
Según la última actualización facilitada por el propio Consorcio, el incendio se encuentra muy desarrollado, lo que ha obligado a reforzar el operativo desplegado en la zona.
En estos momentos intervienen cinco dotaciones de bomberos, un camión nodriza articulado con capacidad para 35.000 litros de agua, una unidad de mando y una unidad de jefatura.
El fuego se ha declarado a mediodía en estas instalaciones industriales y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre posibles daños personales o el alcance de la afectación.
Información en elaboración
En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.
- Un herido grave en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Castellón
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- 4.000 kilómetros de carretera y campo para traer los toros de la Comissió del Bou de las fiestas de Vila-real
- ¿Eres de Castellón y tienes estos apellidos? Desciendes de los romanos
- Hora punta caótica en los accesos a Castelló por el grave siniestro de la N-340: colas hasta las principales vías de Vila-real
- Huelga educativa en Castelló
- Vacían una decena de extintores sobre varios vehículos en el interior de un párking de Castelló