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Emergencia en Vall d’Alba por un incendio en una empresa de almendras

Por el momento no han trascendido más detalles sobre posibles daños personales

Las impactantes imágenes del incendio industrial de la Vall d’Alba

Las impactantes imágenes del incendio industrial de la Vall d’Alba

Timotei Luca

Sergi Juan

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se han movilizado este mediodía por un incendio declarado en una empresa de tratamiento de almendras en Vall d’Alba.

Según la última actualización facilitada por el propio Consorcio, el incendio se encuentra muy desarrollado, lo que ha obligado a reforzar el operativo desplegado en la zona.

En estos momentos intervienen cinco dotaciones de bomberos, un camión nodriza articulado con capacidad para 35.000 litros de agua, una unidad de mando y una unidad de jefatura.

El fuego se ha declarado a mediodía en estas instalaciones industriales y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre posibles daños personales o el alcance de la afectación.

Mapa de la ubicación del incendio en Vall d'Alba.

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