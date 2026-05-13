Detenido tras un robo con violencia en un comercio de Almassora

La Policía Local de Almassora detuvo ayer a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia producido en un establecimiento de la localidad.

Según fuentes municipales, la actuación se produjo tras una persecución por varias calles del municipio, después de que el sospechoso intentara huir de los agentes.

Gracias a la intervención policial, el individuo pudo ser localizado e interceptado, procediendo finalmente a su detención.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta.