Detenido tras un robo con violencia en un comercio de Almassora
El hombre intentó huir de los agentes por varias calles del municipio
La Policía Local de Almassora detuvo ayer a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia producido en un establecimiento de la localidad.
Según fuentes municipales, la actuación se produjo tras una persecución por varias calles del municipio, después de que el sospechoso intentara huir de los agentes.
Gracias a la intervención policial, el individuo pudo ser localizado e interceptado, procediendo finalmente a su detención.
La investigación continúa abierta.
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