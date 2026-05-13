Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Extraño ataque en CastellónPolémica herenciaSueldo trabajador PamesaMítico bar BenicàssimPrograma fiestas Vila-realInfluencers de Castellón
instagramlinkedin

Detenido tras un robo con violencia en un comercio de Almassora

El hombre intentó huir de los agentes por varias calles del municipio

Un agente de la Policía Local, frente al comercio donde tuvo lugar el robo.

Un agente de la Policía Local, frente al comercio donde tuvo lugar el robo. / Policía Local de Almassora

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

La Policía Local de Almassora detuvo ayer a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia producido en un establecimiento de la localidad.

Según fuentes municipales, la actuación se produjo tras una persecución por varias calles del municipio, después de que el sospechoso intentara huir de los agentes.

Gracias a la intervención policial, el individuo pudo ser localizado e interceptado, procediendo finalmente a su detención.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents