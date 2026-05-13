Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón

Salir a pasear una mañana por un camino de huertos de tu pueblo y ser atacada brutalmente por un desconocido de una pedrada en la cabeza. Ese fue el aterrador incidente que le ocurrió a una joven de la Pobla Tornesa el pasado sábado. La mujer sufrió heridas en la cabeza a causa de esta presunta agresión por parte de un extraño.

Ella consiguió zafarse y él huyó rápidamente del lugar de los hechos, pero ese mismo día, por la tarde, la Guardia Civil detuvo al supuesto responsable. El Instituto Armado confirmó ayer a Mediterráneo que se trata de un hombre que se encuentra todavía detenido por un presunto delito de lesiones, una tipología que podría cambiar conforme avance la investigación que la Benemérita lleva a cabo.

La vecina de la localidad de la Plana Alta recibió atención sanitaria tras ocurrir el inesperado ataque y en la actualidad su evolución es favorable después de esa fuerte pedrada recibida en el cráneo.

El Ayuntamiento, con la joven

El alcalde de la Pobla Tornesa, Mario Conejos, afirmó en conversación con este diario que el Ayuntamiento del municipio «está a disposición de la víctima» y le transmite «todo el apoyo posible». Conejos fue además uno de los primeros en acudir el sábado a la zona de la denunciada agresión y desde ese momento tuvo contacto con la víctima de lesiones.

«La información que tengo de mano de la víctima es que en la mañana del sábado, ella se encontraba paseando a sus perros con su pareja. Su pareja se avanzó en un momento de ese paseo, en una zona que es muy concurrida en el pueblo porque muchos jubilados salen a hacer ejercicio junto a los huertos», explica Conejos. La pareja de la víctima no ha sido considerada sospechosa de los hechos en ningún momento, puesto que la versión de la joven es consistente en que fue una persona desconocida. De hecho, se habían cruzado con el presunto agresor pocos minutos antes de la agresión, saludándolo con un ‘hola’ como suele ser habitual al encontrarse a otra persona caminando por una ruta.

«No se sabe por qué motivo, el agresor se acercó a ella por detrás con una gran piedra y le hizo una brecha en la cabeza. La chica se tiró al suelo, forcejearon un poco y al final ella pudo escapar corriendo. Luego, se encontró con una pareja de hermanos del pueblo que se la llevaron a la Guardia Civil y directamente a Urgencias», relata el primer edil de la Pobla Tornesa. En un momento de esta secuencia, se les unió la pareja de la víctima.

Conejos notó a la víctima «muy asustada» el día de los hechos «porque en ese momento no sabes lo que quiere hacer esa persona, si te va a seguir agrediendo o si te quiere secuestrar». «Ahora que él está detenido, ella está aliviada, pero aún asustada», sentencia.

Investigación

La Guardia Civil guarda secretismo con la operación pero mantiene las pesquisas para discernir el móvil de esta presunta agresión por parte del hombre.

El individuo «no es del pueblo», confirmó Conejos, y fue identificado por la víctima como una persona «blanca y con apariencia centroeuropea», según el alcalde.