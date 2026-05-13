Un helicóptero llega al incendio de Vall d'Alba con la misión de alcanzar el intrincado corazón de la nave

El segundo día del grave incendio en una nave industrial de 10.000 m2 en Vall d'Alba tiene a los responsables del operativo concentrados en atacar mejor las llamas que puedan surgir del corazón de la nave, un punto de difícil acceso por la magnitud del edificio colapsado.

Es por ello que un helicóptero de Emergències 112 de la Generalitat Valenciana se ha incorporado esta mañana de miércoles a los trabajos de extinción "para ir rebajando temperatura en la zona centra de la superficie del incendio, donde está siendo más complicado acceder", según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.

El helicóptero incorporado para llegar al centro de la nave incendiada en Vall d'Alba. / Consorcio Provincial de Bomberos

Las altas temperaturas que todavía hay en la zona centro hacían "inviable" que los bomberos lleguen hasta allí, por lo que se tomó la decisión de incorporar el medio aéreo.

Cinco dotaciones

Además, quedan trabajando en el lugar todavía cinco de las nueve dotaciones de los Bomberos de la Diputación que lograron contener el incendio en un perímetro el martes por la noche, algo que permitió que las llamas no llegaran ni a naves aledañas ni a la zona de oficinas de la empresa afectada, dedicada al tratamiento de almendras.

También siguen en Vall d'Alba una unidad de mando y dos unidades de jefatura, todo ello mientras el helicóptero realiza descargas de agua sobre el centro de la nave.

Las llamas arrasan una nave en Vall d'Alba / Mediterráneo

El incendio evoluciona favorablemente, según las autoridades. "Lo peor del incendio ya ha pasado", afirman.

Hay que recordar que, como medida preventiva ante una posible propagación, los bomberos desalojaron todas las empresas colindantes a la nave incendiada. Ninguna de ellas resultó afectada.

Situación 0 del Plan de Emergencias

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat activó la Situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (Petcv). El incendio comenzó al mediodía del martes, se desarrolló de forma muy rápida y provocó una inmensa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

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La alcaldesa de Vall d'Alba y presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que indicó que "dos mediciones de calidad de aire que ha hecho la Generalitat han salido correctas", lo cual daba a las autoridades "mucha tranquilidad" de cara a que no afecte a los vecinos de la localidad.