Importaco, la firma de almendras afectada por el incendio de Vall d'Alba, garantiza la continuidad del suministro a sus clientes

La empresa afectada por el grave incendio industrial de Vall d'Alba, Importaco, ha comunicado este miércoles que trabaja en un «plan de recuperación y reconstrucción de su capacidad productiva».

"Tras el gran incendio declarado en la jornada de ayer [por el martes] en las instalaciones de procesamiento de almendra de Importaco en Vall d’Alba, la compañía quiere trasladar un mensaje de serenidad, responsabilidad y compromiso a sus trabajadores, clientes, proveedores, y al conjunto de la sociedad", han indicado en un comunicado desde la empresa.

El fuego sigue activo y cinco dotaciones de los Bomberos de la Diputación, así como un helicóptero de la Generalitat, trabajan sin descanso para extinguir las llamas más de 24 horas después de que se iniciaran de manera voraz, arrasando la nave de 10.000 m2 de la empresa. Por el momento, se desconocen las causas del incendio, que eso sí, está permietrado y no ha afectado a ninguna nave más.

Recuperar la normalidad

Su presidente, Toño Pons, ha dicho que «es un día difícil», pero ha recalcado que su «prioridad absoluta es y seguirá siendo el apoyo a sus empleados». «Vamos a poner todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad lo antes posible», ha sentenciado.

Ha agradecido de forma «profunda y sincera» a los implicados en el operativo de emergencia, citando a los Bomberos de la Diputación de Castellón, a los servicios de emergencias, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las autoridades locales "por su esfuerzo y coordinación para controlar el incendio y garantizar la seguridad en el entorno".

También han recalcado que han recibido "numerosas muestras de apoyo, cariño y solidaridad en las últimas horas".

Evacuación correcta y sin heridos

Además, ha destacado que al aplicarse de manera correcta los protocolos de evacuación cuando se decretó el incendio, no hubo que lamentar daños personales.

La compañía, con sede en Beniparrell (Valencia), ha anunciado que reorganizará de inmediato la producción de almendra entre otros centros de producción para garantizar el servicio habitual a sus clientes. A pesar de la magnitud de los daños materiales, que todavía están siendo evaluados, Importaco activó desde el primer momento su Plan de Continuidad de Negocio. "Gracias a la solidez de su red productiva, la compañía reorganizará de inmediato la producción de almendra entre otros centros de producción para garantizar el servicio habitual a sus clientes y asegurar la continuidad del suministro", han celebrado.

“Importaco ha demostrado en otras situaciones complejas su capacidad de resiliencia y superación. Afrontamos este momento con responsabilidad, unidad y una clara voluntad de futuro”, concluye Toño Pons.