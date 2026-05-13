Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
La afectada, con problemas de salud mental, fue localizada en la avenida Castell Vell
Una mujer que se ha fugado del hospital ha provocado una intervención de la Policía Local de Castelló en la Ronda Oeste, a la altura de la rotonda de la fuente, tras ser localizada en la vía pública sin ropa, salvo el calzado.
Según han confirmado fuentes policiales, la afectada presentaba problemas de salud mental, por lo que los agentes activaron el aviso a los servicios sanitarios para que pudiera recibir asistencia y ser trasladada de nuevo al centro hospitalario.
Rápida intervención
Los hechos ocurrieron en la zona de la rotonda de la Fuente Castell Vell, también conocida como la Fuente de los Misterios, un punto de paso habitual para vehículos y peatones.
La escena fue grabada por algunos testigos con un teléfono móvil. En las imágenes se observa a la mujer en el entorno de la rotonda, frente a varios agentes de la Policía Local, mientras mantiene una actitud alterada y realiza diversos movimientos y bailes ante la presencia policial.
Aviso a los servicios sanitarios
Tras comprobar la situación, los agentes centraron la intervención en garantizar la seguridad de la mujer y del resto de personas que se encontraban en la zona, además de evitar cualquier riesgo en la vía pública.
Al tratarse de una persona vulnerable que se había ausentado del hospital, la Policía Local dio aviso a los servicios sanitarios, que se hicieron cargo de la asistencia.
Trasladada de nuevo al Hospital General
Finalmente, la mujer fue devuelta al Hospital General, donde quedó de nuevo bajo atención médica.
El suceso generó expectación entre conductores y viandantes por lo inusual de la escena, aunque la actuación se resolvió como una intervención asistencial ante una persona que necesitaba atención sanitaria.
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