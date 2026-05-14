Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido extraño ataqueLluvia en CastellónMujer fugada hospitalChiringuito La LlosaPrograma fiestas Vila-realInfluencers de Castellón
instagramlinkedin

Atrapada una persona bajo una máquina volcada en un pueblo de Castellón

Los bomberos se movilizan al lugar

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de la Diputación de Castellón.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de la Diputación de Castellón. / Mediterráneo

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Una persona ha quedado atrapada este mediodía bajo una máquina que ha volcado en la localidad castellonense de Suera, de acuerdo a lo que han indicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.

Varias dotaciones de los parques de la Plana Baixa y Espadà-Millars se han movilizado al lugar del incidente para atender a la persona atrapada.

Por el momento se desconoce el estado de salud de la persona que ha sufrido este accidente en dicha localidad de la Plana Baixa.

Noticias relacionadas

Esta noticia se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más información.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
  2. Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  3. El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
  4. ¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026
  5. Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
  6. Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
  7. Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva
  8. Adiós a Paco Roca, maestro de la sastrería de Castelló

Atrapada una persona bajo una máquina volcada en Suera

Atrapada una persona bajo una máquina volcada en Suera

Castellón producirá 2.030 toneladas de almendras, pero teme el impacto de la alfombra roja de Bruselas a EEUU

Castellón producirá 2.030 toneladas de almendras, pero teme el impacto de la alfombra roja de Bruselas a EEUU

Galería | Entrenamiento: el CD Castellón prepara el duelo contra el Cádiz

Galería | Entrenamiento: el CD Castellón prepara el duelo contra el Cádiz

La renta disponible de los hogares españoles aumentó un 0,5% en el último trimestre de 2025, por debajo de la media de la OCDE

La renta disponible de los hogares españoles aumentó un 0,5% en el último trimestre de 2025, por debajo de la media de la OCDE

El congreso Qualicer hará una sesión sobre "el primer clúster cerámico del siglo XXI"

El congreso Qualicer hará una sesión sobre "el primer clúster cerámico del siglo XXI"

Fin de temporada y fin de ciclo para el Servigroup Peñíscola

Fin de temporada y fin de ciclo para el Servigroup Peñíscola

L'Alcora lanza un canal oficial de WhatsApp para la gestión urbana

L'Alcora lanza un canal oficial de WhatsApp para la gestión urbana

Sigue en directo la etapa 6 del Giro de Italia 2026: Paestum - Nápoles

Sigue en directo la etapa 6 del Giro de Italia 2026: Paestum - Nápoles
Tracking Pixel Contents