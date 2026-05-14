Atrapada una persona bajo una máquina volcada en un pueblo de Castellón
Los bomberos se movilizan al lugar
Una persona ha quedado atrapada este mediodía bajo una máquina que ha volcado en la localidad castellonense de Suera, de acuerdo a lo que han indicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.
Varias dotaciones de los parques de la Plana Baixa y Espadà-Millars se han movilizado al lugar del incidente para atender a la persona atrapada.
Por el momento se desconoce el estado de salud de la persona que ha sufrido este accidente en dicha localidad de la Plana Baixa.
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