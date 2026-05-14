Controlado el incendio en la empresa de procesado de almendra en Vall d'Alba
El fuego ha afectado a un área de 10.000 metros cuadrados
EFE
El incendio declarado este martes a mediodía en una empresa de procesado de almendras en un polígono en La Vall d'Alba está ya controlado, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
El incendio afectó a toda la nave, de unos 10.000 metros cuadrados, y provocó el colapso de la estructura.
Los bomberos del consorcio provincial de Castellón trabajaron la tarde de ayer en localizar los focos principales con apoyo de visión aérea y maquinaria pesada, y a las 08.20 horas de esta mañana se ha dado por controlado, según ha informado Emergencias. También lo ha dado a conocer a través de redes sociales la presidenta de la Diputación de Castellón y alcaldesa de Vall d'Alba, Marta Barrachina.
La empresa Importaco, propietaria de las instalaciones, informó ayer de que trabaja en un plan de recuperación y reconstrucción de su capacidad productiva, con el compromiso de apoyar a sus trabajadores, garantizar la continuidad de la actividad y mantener su apuesta industrial.
- Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva
- Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
- Un adolescente de Castellón, uno de los tres alumnos del mundo que consigue el nivel C1 de inglés con 12 años: Sin clases particulares ni academias
- Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
- El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura
- Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos