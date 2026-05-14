Dos detenidos por el robo de un compresor valorado en 25.000 euros en Torreblanca
Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero
La Guardia Civil de Torreblanca, en el marco de la operación Superflujo, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto de maquinaria industrial cometido en la localidad.
La investigación se inició tras la denuncia presentada el pasado 18 de febrero del presente año, por la sustracción de un compresor valorado en 25.000 euros.
Dentro de las investigaciones llevadas a cabo por los agentes en colaboración con la Policía Local de Torreblanca y después de múltiples tareas de investigación, labores de vigilancia, monitorización discreta y seguimiento policial, la Guardia Civil obtuvo pruebas evidentes permitiendo la recuperación del material sustraído y la detención de los supuestos autores de los hechos, a los cuales se les atribuye un delito de hurto, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
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