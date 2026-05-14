Fuga en Onda: Huye de la policía duplicando la alcoholemia, con un carnet falso y la ITV caducada
El hombre dio una tasa de 0.47 mg/l en el posterior control
Un ciudadano ucraniano ha quebrantado en Onda muchas de las normas de circulación y ha llegado a intentar fugarse de un control policial, a sabiendas de sus infracciones. Por suerte, el mismo ha sido detenido por agentes de la Policía Local antes de poder causar daños a terceros.
Los hechos de los que ha tenido conocimiento este diario sucedieron en la madrugada de este martes 12 en la avenida Andalucía del municipio. Cuando los policías locales realizaban un control, vieron que un BMW X3 eludía el mismo, por lo que se pusieron a perseguirlo hasta que pudieron darle alcance. Al volante iba un hombre de origen ucraniano de 29 años con evidentes síntomas de estar bajo los efectos del alcohol.
Al realizarle las mismas pruebas, el individuo dio una tasa de 0.47 mg/l, siendo el máximo permitido por ley de 0.25 y de 0.15, en caso de conductores noveles y profesionales. Sin embargo, esta no fue ni mucho menos la única ilegalidad del conductor, quien presentaba la ITV del vehículo caducada desde hacía más de un año, así como un permiso de conducir ucraniano que llamó la atención de los agentes. Examinándolo en detalle, estos determinaron que se trataba de un documento falso.
Por todo ello, procedieron a la detención del susodicho y a la inmovilización del vehículo, dándose aviso a la grúa municipal para su retirada.
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