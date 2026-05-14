La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa

La Pobla Tornesa tiene solo unos 1.300 habitantes y la inquietud se apoderó de ellos el sábado. Por los grupos de WhatsApp de vecinos del pueblo corrió la noticia pero también multitud de rumores. Pocos sabían contar con precisión el extraño suceso acontecido en la pequeña localidad. Durante la mañana, desde que tuvo lugar la agresión de una joven por parte de un desconocido que la golpeó en la cabeza con una gran piedra, existió «preocupación social», según dijo en declaraciones a Mediterráneo el alcalde del municipio, Mario Conejos. Había un posible agresor suelto por el pueblo y desconocido por todos.

«Los vecinos de la Pobla saben que este es un pueblo tranquilo, entonces se genera esa desconfianza de ir solo por la montaña y por los caminos», puntualizó Conejos. La noticia de que finalmente se había producido la detención de un hombre por estos hechos el mismo sábado por la tarde llevó tranquilidad a los vecinos.

Horas desconcertantes

La rapidez de las autoridades posibilitó que se recuperara la normalidad tras unas horas desconcertantes entre la población, y poco a poco fue apagándose la desinformación generada vía redes sociales y en los corrillos vecinales al ocurrir todo. «Se había detenido al hombre, pero había intranquilidad», subrayó Conejos sobre esos momentos.

Llamaba la atención a todos en la Pobla Tornesa que el ataque se hubiese producido en un paraje que a la vez es aislado pero que también es muy popular entre la gente para salir a caminar o a correr. Por tanto, muchos se preguntaron entonces si el lugar era seguro para seguir transitándolo.

Llamamiento a la calma

Una vez arrestado el presunto agresor por parte de la Guardia Civil, el alcalde de esta localidad castellonense hace un llamamiento a la tranquilidad y a la confianza a la población y a los visitantes que lleguen a la Pobla Tornesa. «Pido que no se genere más alarma ni más preocupación», insistió en la conversación con este rotativo.

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Ahora, los investigadores deberán esclarecer los hechos y determinar si la persona detenida tiene efectivamente relación con los hechos y luego saber si tenía vinculación o no con la víctima.