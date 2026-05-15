Arde un terreno anexo a una nave abandonada en Castelló
Bomberos del Ayuntamiento, Policía Local y Policía Nacional acuden con rapidez
Los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló han apagado este viernes un fuego que se ha originado en unos matorrales justo al lado de una nave abandonada cerca del comienzo de la avenida Casalduch, según ha podido constatar Mediterráneo en el lugar.
Además de los bomberos, han intervenido la Policía Local y la Policía Nacional para dar apoyo. Sin embargo, la rapidez con la que han actuado los efectivos ha permitido que las llamas no pasaran a mayores, así que el incidente se ha resuelto pronto.
Ninguna persona ha resultado herida y fuentes oficiales han indicado a este diario que desconocen el origen de las llamas.
El pequeño incendio ha tenido lugar sobre las 16.30 horas en un terreno a pocos metros de la Sèquia Major.
El pasado viernes, hace una semana, se produjo otro incendio que involucró a una nave parcialmente abandonada en el otro extremo de la ciudad, en la antigua cárnica Serratins.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
- Una persona queda atrapada tras volcar una máquina y caer por un terraplén en un pueblo de Castellón
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
- Polémica visita del influencer Cenando con Pablo a un restaurante de Castellón: 'Desde cuándo hemos normalizado…
- El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
- La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
- Frustran un intento de okupación ilegal de una vivienda en la calle San Félix: “No queremos a esta gentuza en Castelló”