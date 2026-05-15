Arde un terreno anexo a una nave abandonada en Castelló

Los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló han apagado este viernes un fuego que se ha originado en unos matorrales justo al lado de una nave abandonada cerca del comienzo de la avenida Casalduch, según ha podido constatar Mediterráneo en el lugar.

Además de los bomberos, han intervenido la Policía Local y la Policía Nacional para dar apoyo. Sin embargo, la rapidez con la que han actuado los efectivos ha permitido que las llamas no pasaran a mayores, así que el incidente se ha resuelto pronto.

La nave cercana a donde se ha producido el incendio. / Ramón

Ninguna persona ha resultado herida y fuentes oficiales han indicado a este diario que desconocen el origen de las llamas.

El pequeño incendio ha tenido lugar sobre las 16.30 horas en un terreno a pocos metros de la Sèquia Major.

El camión de bomberos y los efectivos, en el incendio de este viernes en Castelló. / Ramón

El pasado viernes, hace una semana, se produjo otro incendio que involucró a una nave parcialmente abandonada en el otro extremo de la ciudad, en la antigua cárnica Serratins.