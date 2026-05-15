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Choca con un vehículo cuadruplicando la tasa de alcohol y sin carnet en Segorbe

La Policía Local de Segorbe investiga a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando de forma anómala y colisionar con otro vehículo la madrugada del domingo

El vehículo accidentado, el modelo rojo de la izquierda de la imagen, este viernes en Segorbe.

El vehículo accidentado, el modelo rojo de la izquierda de la imagen, este viernes en Segorbe. / Policía Local Segorbe

Ramón Pérez

Castellón

La Policía Local de Segorbe ha tenido que intervenir en un incidente en la madrugada de este viernes. Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la mañana, cuando una patrulla observó un turismo circulando de forma irregular en Segorbe. Poco después, el vehículo impactó contra otro coche estacionado, cuando los agentes procedieron identificar al conductor.

Tras las comprobaciones realizadas, los agentes constataron que dicha persona carecía de permiso de conducción, y que además, conducía con una tasa de alcohol que cuadruplicaba el límite legal permitido.

Por estos hechos, el conductor está siendo investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial: conducir sin permiso, tipificado en el Código Penal, castigado con pena de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días; y conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, recogido en el Código Penal, que contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La figura del ooperador necesario

Desde la Policía Local segorbina se ha querido hacer hincapié en la figura del "cooperador necesario" en este tipo de delitos; dejar conscientemente el coche a alguien ebrio o sin permiso para que conduzca, lleva aparejada la misma pena que para el autor principal del delito.

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Desde la Policía Local se recuerda la gravedad de este tipo de conductas, subrayando que la rápida actuación policial pudo evitar posibles consecuencias mucho más graves, “salvando posiblemente alguna vida, incluida la del propio conductor”.

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