Un hombre viajaba con más de 300 plantas de marihuana por la AP-7 en Castellón y la Guardia Civil lo detiene en un control
Los agentes interceptaron el vehículo cuando el supuesto autor trató eludir la presencia de los agentes
La Guardia Civil de Orpresa detuvo recientemente a un varón de 45 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras una actuación establecida dentro del marco de prevención de la delincuencia en las áreas de servicio de la AP-7, según ha informado este viernes el Instituto Armado.
La intervención tuvo lugar la tarde del pasado 6 de mayo, en el área de descanso de la AP-7 de la Ribera de Cabanes, cuando los agentes observaron a un varón en actitud sospechosa. Este, tras percatarse de la presencia de la Guardia Civil, intentó huir, aunque pudo ser interceptado e identificado.
Además, en el interior de su vehículo se intervinieron 306 plantones de marihuana, 7 gramos de cocaína y diferente material destinado al cultivo de droga.
Fruto de esta actuación, se procedió a la detención del conductor, a quien se le atribuye un delito contra la salud pública, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castelló.
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