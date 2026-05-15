La Guardia Civil detiene a un varón por robar 600 euros de una caja registradora de Benicàssim

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de ocio de la zona costera de la localidad de Benicàssim, de acuerdo a lo que ha informado la Benemérita este viernes.

La actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando de vigilancia en la zona litoral de la provincia y dentro del plan de actuación para evitar los robos en zonas de costa, donde se establece un amplio dispositivo de prevención ejerciendo una elevada presión policial sobre este tipo de ilícitos. La investigación se inició tras los hechos ocurridos la noche del 22 al 23 de abril, cuando se fracturaron las ventanas, se inhabilitaron los sistemas de seguridad y se sustrajeron 600 euros de la caja registradora de un local hostelero de la playa de Benicàssim.

A raíz de las gestiones practicadas y de las pesquisas obtenidas, los agentes han podido relacionar al detenido con el ilícito penal, sin descartar más detenciones de personas relacionadas con los hechos denunciados.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia.