Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación ilegalLuto en el ocio nocturnoBebé pedanía CastellónInfluencer restaurante CastellóPrograma fiestas Vila-real hoyAgenda fin de semana
instagramlinkedin

La Guardia Civil detiene a un varón por robar 600 euros de una caja registradora de Benicàssim

El varón rompió supuestamente las ventanas e inhabilitó los sistemas de seguridad de un local de ocio de la playa

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Ramón Pérez

Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de ocio de la zona costera de la localidad de Benicàssim, de acuerdo a lo que ha informado la Benemérita este viernes.

La actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando de vigilancia en la zona litoral de la provincia y dentro del plan de actuación para evitar los robos en zonas de costa, donde se establece un amplio dispositivo de prevención ejerciendo una elevada presión policial sobre este tipo de ilícitos. La investigación se inició tras los hechos ocurridos la noche del 22 al 23 de abril, cuando se fracturaron las ventanas, se inhabilitaron los sistemas de seguridad y se sustrajeron 600 euros de la caja registradora de un local hostelero de la playa de Benicàssim.

A raíz de las gestiones practicadas y de las pesquisas obtenidas, los agentes han podido relacionar al detenido con el ilícito penal, sin descartar más detenciones de personas relacionadas con los hechos denunciados.

Noticias relacionadas y más

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents