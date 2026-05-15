Un espectacular despliegue de la Policía Nacional lleva a cinco detenciones en una operación antidroga en Almassora
La Brigada Central de Estupefacientes realiza en cinco registros simultáneos en viviendas de la calle San Martín esta semana
Una macrooperación protagonizada por la Policía Nacional sorprendió esta semana a los vecinos de la calle San Martín de Almassora y de sus vías aledañas, cerca de la concurrida calle 9 d’Octubre de esta localidad de la Plana Alta.
Según informaron ayer varias fuentes de toda solvencia a Mediterráneo, hubo cinco detenidos en este operativo vinculado con la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Castellón.
Fue la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional (Udyco) la que se encargó de la intervención.
Los agentes realizaron cinco registros simultáneos en viviendas de la calle San Martín, algunas de ellas conectadas entre sí. Estas actuaciones permitieron detener luego a las cinco personas por su vinculación con posibles delitos.
La Udyco es una de las unidades especializadas de la Policía Nacional en la persecución del narcotráfico y las redes criminales que operan tanto en España como con conexiones internacionales. Su trabajo se centra en investigaciones complejas, seguimientos, análisis de estructuras delictivas y operaciones contra grupos dedicados a la introducción, distribución y venta de sustancias estupefacientes.
En este tipo de actuaciones, los agentes suelen intervenir cuando existen indicios de organizaciones jerarquizadas, puntos de venta consolidados o inmuebles utilizados para almacenar droga, dinero u otros efectos vinculados a la actividad criminal. La unidad también coordina registros simultáneos y dispositivos de detención para evitar fugas, destrucción de pruebas o comunicación entre los investigados durante la operación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- ¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026
- Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
- La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
- Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva