Un espectacular despliegue de la Policía Nacional lleva a cinco detenciones en una operación antidroga en Almassora

Una macrooperación protagonizada por la Policía Nacional sorprendió esta semana a los vecinos de la calle San Martín de Almassora y de sus vías aledañas, cerca de la concurrida calle 9 d’Octubre de esta localidad de la Plana Alta.

Según informaron ayer varias fuentes de toda solvencia a Mediterráneo, hubo cinco detenidos en este operativo vinculado con la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Castellón.

Fue la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional (Udyco) la que se encargó de la intervención.

Los agentes realizaron cinco registros simultáneos en viviendas de la calle San Martín, algunas de ellas conectadas entre sí. Estas actuaciones permitieron detener luego a las cinco personas por su vinculación con posibles delitos.

La Udyco es una de las unidades especializadas de la Policía Nacional en la persecución del narcotráfico y las redes criminales que operan tanto en España como con conexiones internacionales. Su trabajo se centra en investigaciones complejas, seguimientos, análisis de estructuras delictivas y operaciones contra grupos dedicados a la introducción, distribución y venta de sustancias estupefacientes.

En este tipo de actuaciones, los agentes suelen intervenir cuando existen indicios de organizaciones jerarquizadas, puntos de venta consolidados o inmuebles utilizados para almacenar droga, dinero u otros efectos vinculados a la actividad criminal. La unidad también coordina registros simultáneos y dispositivos de detención para evitar fugas, destrucción de pruebas o comunicación entre los investigados durante la operación.