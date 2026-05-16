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Atropello a un agente y tiros: peligrosa detención en un área de servicio de Castellón

Un guardia civil tuvo que abrir fuego después de que su compañero fuera embestido "en numerosas ocasiones"

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. / Europa Press

Europa Press

Castellón

Un conductor de un vehículo embistió ayer "en reiteradas ocasiones" a un agente de la Guardia Civil, al intentar escapar de un dispositivo operativo, en un área de servicio de Benicarló.

Al parecer, el conductor del vehículo arrolló "en varias ocasiones" y con "actitud violenta" a un agente de la Guardia Civil cuando este le dio el alto en un control operativo. El otro agente empleó el arma reglamentaria y abrió fuego contra el conductor, puesto que no cesaba mientras embestía al otro agente, según informan a Europa Press fuentes de Comandancia.

Tras conseguir inmovilizar el vehículo, un coche robado, la Guardia Civil detuvo a los dos integrantes del turismo, quienes tienen antecedentes policiales.

Heridos

Las mismas fuentes recalcan que el agente arrollado ha sufrido heridas "leves" y el conductor se encuentra "fuera de peligro" y "bajo custodia policial" en un centro hospitalario.

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Los hechos se produjeron sobre las 13.30 horas en un área de servicio. Las diligencias están siendo llevadas a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón.

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